شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021: إيقاف هشام نصر يضرب استقرار الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد فتحى، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021، عن استيائه الشديد من قرار إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد، والذى صدر من الاتحاد الدولى لليد برئاسة حسن مصطفى على خلفية اختراف الفقاعة الطبية فى بطولة العالم.
وقال خالد فتحى فى تصريحاته لقناة الزمالك: "إيقاف هشام نصر يضرب استقرار الاتحاد المصرى لكرة اليد قبل أولمبياد طوكيو، وأسرة كرة اليد غاضبة من قرار الاتحاد الدولى بإيقاف هشام نصر".
وتابع نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد: "قرار الإيقاف عليه علامة استفهام وتعجب كبيرة، ومنتخب سلوفينيا اخترق الفقاعة الطبية ولم يتم إيقافه، وهشام نصر سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار".
وأردف قائلا: "تلقينا خطابات شكر من جميع السفارات التى شاركت فى البطولة، كما تلقينا خطاب شكر من رئيس اللجنة الأولمبية بعد التنظيم المبهر لبطولة العالم لكرة اليد، فكيف يتم الرد على تلك الخطابات بإيقاف رئيس اتحاد اليد".
وتحمّل أسرة كرة اليد المصرية حسن مصطفى مسئولية إيقاف هشام نصر، بسبب عدم وقوفه بجانب نصر الذى لم يرتكب خطأ فادحا، خاصة أنه ليس له تداخل مع أى من أعضاء الفرق المشاركة ولا يتقابل معهم طوال أيام البطولة، بالإضافة إلى التصريح الغريب لحسن مصطفى بأنه اتخذ هذا القرار أثناء البطولة ولم يتم تفعيله حتى انتهاء المنافسة، والذى يوضح نية رئيس الدولى لليد فى إقصاء نصر فى توقيت يجب أن يقدم له الشكر بعد النجاح المبهر الذى حققه فى تنظيم البطولة التى أقيمت على أرض مصر ونالت احترام العالم أجمع.
أسرة اليد ترى أن هشام نصر له دور كبير مع باقي أعضاء الاتحاد في تنظيم بطولة اليد وخروجها بشكل جيد، فى التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، والتى قامت بدور كبير لتقديم بطولة كبيرة نالت إشادة العالم، بل إن هناك دولا ستنظم بطولات خلال العام الحالى طلبوا الاطلاع على التجربة المصرية من أجل تطبيقها في البطولات التى ينظموها.