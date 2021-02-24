شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021: إيقاف هشام نصر يضرب استقرار الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد فتحى، نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021، عن استيائه الشديد من قرار إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد، والذى صدر من الاتحاد الدولى لليد برئاسة حسن مصطفى على خلفية اختراف الفقاعة الطبية فى بطولة العالم.

وقال خالد فتحى فى تصريحاته لقناة الزمالك: "إيقاف هشام نصر يضرب استقرار الاتحاد المصرى لكرة اليد قبل أولمبياد طوكيو، وأسرة كرة اليد غاضبة من قرار الاتحاد الدولى بإيقاف هشام نصر".

وتابع نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد: "قرار الإيقاف عليه علامة استفهام وتعجب كبيرة، ومنتخب سلوفينيا اخترق الفقاعة الطبية ولم يتم إيقافه، وهشام نصر سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار".

وأردف قائلا: "تلقينا خطابات شكر من جميع السفارات التى شاركت فى البطولة، كما تلقينا خطاب شكر من رئيس اللجنة الأولمبية بعد التنظيم المبهر لبطولة العالم لكرة اليد، فكيف يتم الرد على تلك الخطابات بإيقاف رئيس اتحاد اليد".