شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: هزمنا بطل أفريقيا بخطة "السيطرة على نجومه وتضييق المساحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ديديه جوميز، المدير الفني لنادى سيمبا التنزانى، أنه لم يخش مواجهة فريق الأهلى لأنه يمتلك فريقا قويا، ودرست الأهلى في آخر 5 مباريات له، والفوز على الأهلى بهدف نتيجة رائعة.

وقال مدرب سيمبا في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "لم نخش مواجهة الأهلى لأننا نعلم أننا فريق قوى، على الرغم من أنه الفريق الأول لأفريقيا وقدم مستويات كبيرة في كأس العالم للأندية لذلك قدمنا مباراة كبيرة أمامه".

وأضاف جوميز: "لم ألعب أمام الأهلى وأنا أعمل مع الإسماعيلى، ولكنى شاهدت آخر 5 مباريات للأهلى لدراسة الأهلى ومعرفة أقوى لاعبيه وطريقة اللعب لذلك كنت أثق في الفوز على الأهلى، ووجدت الأهلى بشكل مختلف، والكثيرون تحدثوا عن لعب الفريق بشكل دفاعى ولكن بالروح القتالية التي تحلى بها اللاعبون سيطرنا على المباراة وحققنا المطلوب والفوز على الأهلى".

وتابع مدرب سيمبا: "كنت أطلب من اللاعبين الاستحواذ على الكرة في أكثر الوقت لأن الأهلى عندما يمتلك الكرة يكون من الصعب استرجاعها منهم بسبب قدرات لاعبيه التي من الممكن أن تصنع الفارق في أي وقت، وطالبت اللاعبين بالسرعة والتحرك بدون كرة بين خطوط النادى الأيمن وخاصة الجانب الأيسر للأهلى".

وأوضح: "الأهلى رقم واحد في أفريقيا لأنه فريق يمتلك حلولا تكتيكية كبيرة ويمتلك لاعبين يمتلكون مهارات كبيرة ودفاع بشكل قوى جدا، لذلك لم أترك لهم المساحات للاحتفاظ بالكرة، وخطتى كانت الضغط المبكر على لاعبى الأهلى في أول 30 دقيقة ومحاولة التسجيل مبكرا وأنا فخور بما قدمه اللاعبون في هذه المباراة، وموسيمانى دفع بأفضل اللاعبين في الشوط الثانى وقاتلنا بكل قوة للحفاظ على الهدف، وكانت أكثر الأوقات صعوبة بعد أول 30 دقيقة الأول بعدما بدأ الأهلى يلعب خلف الخطوط وضاعف الضغط على لاعبى سيمبا".

وأضاف جوميز: "فخور بلاعبى سيمبا الذين استطاعوا الفوز على أكبر ناد في أفريقيا، وهو فريق كبير ولدينا طموح كبير وقلت للاعبين لم نحقق أي شيء حتى الآن ومن المهم أن نحصل على الـ6 نقاط أمام المريخ السودانى من أجل التأهل وهدفى قيادته لربع النهائي".

وتابع مدرب سيمبا: "على معلول لاعب كبير وكذلك حسين الشحات أيضا ولكن كل لاعبى الأهلى مميزين ولا أعلم وجودهما كان سيؤثر على نتيجة المباراة أم لا، ولا أعلم سبب الإصرار على اللعب ظهرا أمام الأهلى ولكن الفريق استفاد منها كثيرا".

وأوضح مدرب سيمبا: "من الصعب على سيمبا بلوغ النهائي أو الفوز باللقب لكننا نحلم بذلك، وأنا سعيد الآن مع سيمبا وتعاقدى ممتد لموسمين وأتمنى أن أجدد مع الفريق، والأهلى فريق كبير بمديره الفني ولاعبيه وقادر على التأهل عن هذه المجموعة".

واختتم تصريحاته: "بالتأكيد حزين على الرحيل عن نادى الإسماعيلى وكنت أتمنى الاستمرار على الرغم من العديد من المشاكل التي واجهتنى".