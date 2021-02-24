شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: موسيمانى يتحمل خسارة الأهلى فى تنزانيا.. وباتشيكو برىء من تعادل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبي أن هزيمة الأهلي أمام سيمبا بهدف نظيف أمام سيمبا فى تنزانيا يتحملها بنسبة 100% المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، موضحا أن تغييرات المدير الفني الجنوب أفريقي وطريقة لعبه كانت غريبة وعجيبة وغير مفهومة.

وقال شلبي في مقدمة برنامجه التليفزيوني مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس، إن موسيمانى يتحمل مسئولية خسارة الأهلى فى تنزانيا لأنه ارتكتب أخطاء وتصرفاته غريبة.

وأضاف شلبى أن الزمالك لعب مباراة كبيرة رغم التعادل أمام تونجيث السنغالي قائلا: "باتشيكو براءة عمل اللى عليه وزيادة، لعب مباراة هجومية وأدار اللقاء بشكل رائع، والتعادل يتحمله الفريق الذي أضاع العديد من الفرص".

وخسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلي عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

كما تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على إستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.