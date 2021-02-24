شكرا لقرائتكم خبر عن تونجيث يُرسخ العقدة السنغالية للفرق المصرية بعد التعادل السلبى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح الزمالك فى فك العقدة السنغالية فى مواجهات الفرق المصرية، حيث تعادل الأبيض مع نظيره تونجيث السنغالى سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

التقت الفرق المصرية مع نظيرتها السنغالية في 6 مواجهات لم تحقق فيها الفرق المصرية الفوز، بل انتهت 4 منها الخسارة، مقابل تعادل حققه الأهلى وآخر حققه الزمالك.

الزمالك التقى دنيامبور السنغالى عام 2000، في إياب دور الثمانية من ابطال الكؤوس الافريقية، وخسر الأبيض بهدف بالسنغال، وفى النسخة الماضية من البطولة خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2\1، خارج الأرض أيضا، وفى الأخير تعادل مع تونجيث السنغالى سلبيًا.



الزمالك وتونجيث السنغالى

كما التقى الأهلى مع جان دراك في عام 2000 بدورى ابطال افريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، وفى عام 2002 خسر الأحمر من نفس الفريق بدور المجموعات من بطولة افريقيا بهدفين مقابل هدف بالسنغال أيضا.

ولم تتوقف مواجهات الفرق المصرية مع أندية السنغال عند الأهلى والزمالك فقط، فسبق و التقي مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت بالدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا، وخسر الفرق الفيومى بهدفين دون رد.



حمزة المثلوثى امام تونجيث السنغالى

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك "المجموعة الرابعة" بعد تلك النتيجة كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الترجى التونسى أمام مولودية الجزائر في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "5 جويلية" في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

يستعد الزمالك امواجهة الترجى الرياضى يوم 6 مارس المقبل بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.