مدرب سيمبا: لعبنا على نقطة ضعف الأهلي.. وموقفنا سيكون معقداً في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن فريقه لعب على ما وصفه بنقطة الضعف في صفوف الأهلي، واعتمد على الاختراق من الجبهة اليسرى الدفاعية لبطل القارة.

الأهلي تعرض للخسارة بهدف نظيف أمام سيمبا في تنزانيا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد أن كان قد فاز في اللقاء الأول بالقاهرة على المريخ بثلاثية نظيفة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مدرب سيمبا :"لعبنا على نقطة ضعف الأهلي وحاولنا الاختراق من الجبهة الدفاعية اليسرى، كما قمنا بتغيير الطريقة الخططية لنا".

وأضاف ديديه جوميز :"تعليماتي للفريق تلخصت في اللعب من أجل الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة، ومنع الأهلي من السيطرة عليها لأن الاستخلاص صعب من لاعبي الأهلي الذين يتحركون بامتياز".

وتابع مدرب سيمبا :"قلت للاعبي فريقي أن الأهلي سيتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة، وعلينا أن نستغل إجهاد الفريق أمامنا ولا نمنحهم فرصة الاستحواذ على الكرة كثيراً".

وعن سبب لعب المباراة نهاراً قال مدرب سيمبا :"لا أعرف لماذا، درجة الحرارة والرطوبة هنا مرتفعة، لكننا نعرف أيضاً أن فريقي سيعاني في مباراة القاهرة وستكون الأمور معقدة بالنسبة لنا".

وانتقل جوميز للحديث عن لاعبي الأهلي :"كل الفريق المصري متميز، لا أريد الحديث عن لاعب بعينه حتى لا أضع عليه المزيد من الضغوطات، كلهم سعوا نحو تحقيق الفوز، لكنني فخور بلاعبي فريقي لتغلبهم على نادي كبير بحجم الأهلي والقتال حتى النهاية".

وأنهى جوميز :"حسين الشحات وعلي معلول لاعبان كبيرا، لكن لاعبي الأهلي الذين شاركوا أيضاً متميزين، لا أعرف إذا كانت مشاركة معلول في المباراة ستحدث تأثيراً على اللقاء أم لا".