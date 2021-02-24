مدرب سيمبا: لا تقلقوا على الأهلي.. النادي رقم 1 في أفريقيا سيعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن النادي الأهلي هو رقم 1 في أفريقيا، رافضًا اعتبار فرصه في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال قليلة.

وتعرض الأهلي لخسارته الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا (1-0) أمام سيمبا في تنزانيا؛ ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن فيتا كلوب بعد جولتين.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال جوميز: "النادي الأهلي هو رقم 1 في أفريقيا، لقد قدم مباريات رائعة في كأس العالم للأندية، لذلك مواجهته كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا".

وأضاف مدرب سيمبا: "الأهلي فريق خطير ويلعب بقوة على الأجنحة هجوميًا، ولديه دفاع قوي، لكن كان علينا القتال من أجل السيطرة على المباراة، وقدمنا لقاء جيدًا ونجحنا في تحقيق هدفنا".

وتابع ديديه جوميز: "لم نكن نخشى الأهلي، كنا نعرف أنه فريق قوي، لم يكن لدينا أي مخاوف على الإطلاق رغم علمنا بأننا في مواجهة أكبر فريق بأفريقيا، لذلك كان الأمر بمثابة تحدٍ كبيرٍ بالنسبة لنا".

وأردف جوميز: "لم ألعب ضد الأهلي عندما كنت مدربًا للإسماعيلي، لكنني شاهدت آخر 5 مباريات للفريق، وعرفت كيف يلعب وكيف يتحرك ومن هم أخطر لاعبيه".

وأنهى جوميز: "سيمبا تحلى بروح قتالية كبيرة أمام الأهلي، وقاتلنا حتى النهاية رغم أن الموقف كان معقدًا، ونجحنا في استغلال إجهاد وإرهاق بعض لاعبي الأهلي في اللقاء".