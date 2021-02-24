رئيس المقاصة يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة.. ومصير إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد عبدالسلام، رئيس مصر المقاصة، أسباب التراجع عن قرار استقالته من رئاسة النادي، مشيرا إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لن يرحل.

وقال عبدالسلام، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كنت أفضل الانسحاب وترك الراع الجديد يقود النادي بمفرده حتى ينفذ استراجيته وما يراه لصالح الفريق، لكن للأسف مجلس الإدارة والراعي رفضا بشدة".

وأضاف: "مجلس الإدارة وأحمد عبدالخالق رئيس الشركة الراعية (المقاصة سبورت) قاموا بزيارة لي في بيتي وهو ما دفعني للتراجع عن الاستقالة، ولا توجد أي خلافات وهناك علاقة ود واحترام تجمعني بهم".

وأكمل: "لا أخشى على فريق الكرة في ظل وجود إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني لمصر المقاصة، تعجبني قدراته الفنية وطريقة لعبه، ووجوده يشعرني بالارتياح".

وعن التقارير التي تربط إيهاب جلال بالرحيل إلى بيراميدز، أكد عبدالسلام: "هناك علاقة قوية تجمعني بإيهاب جلال، وإذا كان هناك شيء بشأن هذا الأمر كان سيتحدث معي فيه، ولن يرحل إلا بعد الرجوع لي".

وأكمل: "لا توجد أي طلبات لي، فقط ما أتمناه هو الحفاظ على مستحقات اللاعبين وتلبية احتياجات النادي، وشركة المقاصة سبورت قررت عدم الصرف على الفريق منذ شهر مايو الماضي، لكنها ملتزمة في الوقت الحالي بالصرف".

وأتم رئيس النادي الفيومي قائلا: "أطمح في تواجد مصر المقاصة خلال المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين للقتال من أجل الفريق".