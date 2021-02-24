موقف الزمالك بدوري الأبطال.. 4 نقاط ضرورية أمام الترجي.. والحسم في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بتعادلين، كان الأول سلبيًا بين الزمالك وتوينجيت السنغالي، والآخر بين مولودية الجزائر الجزائري والترجي التونسي بهدف لكل فريق.

وبعد نهاية الجولة الثانية، ما زال الترجي متربعًا على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، أمام مولودية الجزائر بنقطتين، ثم الزمالك ثالثًا بفارق الأهداف، وأخيرًا توينجيت بنقطة واحدة في المرتبة الرابعة.

الجولة الثالثة ستشهد خوض الزمالك لمواجهة ضد الترجي في تونس، على أن يحل المولودية ضيفًا على توينجيت بالسنغال، لتتكرر المواجهتين في رابع جولة ولكن في مصر والجزائر.

وجاء تعادل المولودية مع الترجي مساء اليوم، الثلاثاء، ليصبح في صالح الزمالك الذي يمتلك القدرة على التقدم لصدارة المجموعة بداية من الجولة المقبلة وحتى نهاية الدور الجاري، حسب نتائجه المقبلة.

الترجي سيكون مفتاح الزمالك نحو صدارة المجموعة، إذا نجح ممثل مصر في تحقيق الفوز خلال الجولة المقبلة، والتي ستشهد خروج المولودية للعب خارج أرضه ضد بطل السنغال.

أما في حالة تعادل الزمالك مع الترجي في اللقاء المقبل، فإنه سيمتلك أفضلية اللعب على أرضه في الجولة الرابعة، ليصبح التقدم نحو الصدارة متاحًا أيضًا ولكنه قد يتأخر قليلًا.

وسيكون الزمالك بحاجة للحصول على أربعة نقاط على الأقل من الترجي في المباراتين المقبلتين ليصعد إلى النقطة السادسة، ليتفوق وقتها على بطل تونس الذي سيصبح رصيده خمس نقاط.

وإذا وصل الزمالك إلى النقطة السادسة فسيكون قد حقق تفوقًا على الترجي لكن المنافسة ستكون على أشدها مع المولودية الذي قد يصل إلى نفس الرصيد أو ربما إلى ثمان نقاط في حالة فوزه في المباراتين المقبلتين.

الجولة الخامسة ستشهد سفر الزمالك لخوض آخر لقاءاته بالمجموعات خارج أرضه في الجزائر ضد المولودية، والتي ستكون المواجهة الحاسمة لمشوار الفريقين في البطولة الأفريقية.

تفوق الزمالك في هذه المواجهة سيجعل صدارته شبه مؤكدة وقتها، بينما سيزيد التعادل من حدة المنافسة في المجموعة في ظل حفاظ الثلاثي العربي على آمال التأهل، لكن الهزيمة ستمنح المولودية بطاقة الصعود إكلينيكيًا.

وإذا نجح الزمالك في التفوق على المولودية فإنه سيكون قد حسم الموقف مع ممثل الجزائر حتى وإن تعادلت النقاط في نهاية الدور، وذلك لأفضلية المواجهات المباشرة بينهما.

وقد يضطر الزمالك لانتظار الجولة الأخيرة عندما يستضيف توينجيت في مصر لحسم التأهل بشكل نهائي، بالتزامن مع استضافة الترجي للمولودية في تونس.

وتعد مواجهة توينجيت في القاهرة هي الأسهل للزمالك نظريًا والأكثر ضمانًا للنقاط الكاملة، لتصبح مواجهة المولودية والترجي وقتها هي الحاسمة لاستكمال أحد الفريقين لمشوارهما في البطولة.

ترتيب المباريات المتبقية بالمجموعة:

الجولة الثالثة: 6 مارس 2021.. الترجي × الزمالك - توينجيت × مولودية الجزائر.

الجولة الرابعة: 16 مارس 2021.. الزمالك × الترجي - مولودية الجزائر × توينجيت

الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021.. مولودية الجزائر × الزمالك - توينجيت × الترجي.

الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021.. الزمالك × توينجيت - الترجي × مولودية الجزائر.