"الزمالك يستفيد".. الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر بأبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تعادل الترجي الرياضي التونسي أمام مولودية الجزائر، في دوري أبطال أفريقيا، وتُعد تلك النتيجة جيدة للزمالك الذي يتواجد بنفس المجموعة.

وفي مباراة أقيمت بالجزائر، تعادل الترجي والمولودية بهدف لكل فريق في ختام الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الترجي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما رفع مولودية الجزائر للنقطة الثانية متساوياً في النقاط مع الزمالك، في حين يأتي توينجيت السنغالي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وافتتح بلال بن ساحة أهداف المباراة لصالح المولودية في الدقيقة 27، وتعادل للترجي التونسي عبدالرؤوف بن غيث في الدقيقة 60 من أحداث المباراة.

ويستعد الترجي لاستضافة الزمالك في ملعبه بالجولة الثالثة، في حين يستضيف توينجيت نظيره المولودية بالجولة ذاتها.