أبطال أوروبا.. تشيلسي يسقط أتلتيكو بهدف رائع.. وبايرن يكتسح لاتسيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

فيما سجل هدف لاتسيو خواكين كوريا في الدقيقة 49.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 مارس المقبل.

وصعد بايرن لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، فيما صعد لاتسيو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط.

واقترب كذلك فريق تشيلسي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 1 /صفر في ذهاب دور الستة عشر.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وضاعت فرصة مؤكدة لاتليتكو في الدقيقة 15 بعد انطلاقة رائعة من لويس سواريز قبل أن يرسل كرة عرضية زاحفة خدعت جميع مدافعي تشيلسي والحارس إدوادر ميندي ووصلت لتوماس ليمار أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.

وكان الألماني تيمو فيرنر قريبا جدا من تسجيل هدفا لتشيلسي في الدقيقة 39 عبر تسديدة قوية لكن يان اوبلاك حارس اتلتيكو أبعد الكرة بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع.

وجاءت الدقيقة 70 لتشهد هدف الفوز لتشيلسي بواسطة المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو بعد كرة عرضية تعامل معها المدافع ماريو هيرموسو بسذاجة شديدة لتصل إلى جيرو الذي سدد كرة مقصية بشكل رائع في الشباك، ليلجأ الحكم لتقنية "فار" قبل احتساب الهدف.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 17 مارس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.