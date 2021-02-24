نتيجة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا “البافاري يقسو على النسور”

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في واحدة من قمم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو بفوز للفريق البافاري بنتيجة 4/1، ليضع قدمًا في ربع النهائي قبل خوض لقاء الإياب يوم 17 مارس المقبل.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47، بينما سجل هدف لاتسيو خواكين كوريا في الدقيقة 49.

وجاء الشوط الأول متوسطًا وسط سيطرة ميدانية تامة من جانب بايرن ميونخ في أغلب الفترات ما مكنه من تسجيل ثلاثة أهداف، في المقابل اعتمد لاتسيو في البداية على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة ولكنه سرعان ما تخلى عن حذره الدفاعي بعد تلقيه الهدف الأول وحاول تعديل النتيجة ولكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى بايرن باستثناء فرصتين فقط.

ولم ينتظر بايرن طويلا حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عندما مرر المدافع الارجنتيني ماتيو موساكيو، الكرة باتجاه الحارس بيبي رينا لكن ليفاندوفسكي تمكن من قطع الكرة ومراوغة الحارس قبل أن يضع الكرة في المرمى.

وكاد لاتسيو أن يعادل النتيجة في الدقيقة 23 عندما تسلم لويس ألبيرتو الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس مانويل نوير.

وأضاف بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 24 عندما تسلم موسيالا الكرة على حدود منطقة جزاء لاتسيو ليسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

بعدها بدقيقتين جاءت ثاني الفرص الخطيرة للاتسيو عندما سدد سيرجي سافيتش كرة قوية من الناحية اليمنى تصدى لها نوير ببراعة.

وأضاف بايرن ميونخ الهدف الثالث في الدقيقة 42 عندما توغل كينجسلي كومان بالكرة ودخل منطقة جزاء لاتسيو وسدد كرة قوية تصدى لها رينا لترتد إلى ساني الذي وضعها إلى داخل المرمى.

ولم يشهد هذا الشوط محاولات خطيرة أخرى لينتهي بتقدم بايرن ميونخ 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض لاتسيو سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الأهداف. في الوقت نفسه اعتمد بايرن على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ولم يشهد هذا الشوط محاولات كثيرة وكانت أبرز المحاولات هي تسجيل بايرن ميونخ لهدف رابع، وتسجيل لاتسيو لهدف حفظ ماء الوجه.

وجاء هدف بايرن ميونخ الهدف الرابع في الدقيقة 47 عندما مرر ساني كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى اصطدمت بقدم أتشيربي، مدافع لاتسيو، وعانقت الشباك.

وجاء هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 49 عندما توغل خواكين كوريا بالكرة ودخل منطقة جزاء بايرن ميونخ وسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

بعد الهدفين لم يكن هناك محاولات خطيرة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب الفترات قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ 1/4.

ونقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما نقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وأقيمت مواجهة بايرن ميونخ ولاتسيو على ملعب الأوليمبيكو، بإدارة من حكم الكيان الصهيوني “أوريل غرينفيلد”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ولم يخسر لاتسيو بعد أي مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حجز مقعده في دور الـ16 بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين.

وبشكلٍ عام لم يتذوق لاتسيو طعم الهزيمة في آخر عشر مباريات تنافسية متتالية، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرتين، كما حقق 7 انتصارات متتالية لعبها على ملعبه الأوليمبيكو.

في المقابل، دخل بايرن ميونخ المباراة وهو في حالة سيئة، حيث خسر أمام “آينتراخت فرانكفورت” في الدوري الألماني منذ 3 أيام، وقبلها تعادل مع “أرمينيا بيليفيلد”.

وغاب عن صفوف بايرن ميونخ اليوم كل من، “دوجلاس كوستا، سيرج جنابري، كواسي، توماس مولر، مارك نوبل، وبينجامين بافارد، تيلمان، كورنتين توليسو”.

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