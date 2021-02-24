نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا “تعادل مُفيد للزمالك”

تعرف على نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 5 جويلية 1962 ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر التعادل الإيجابي 1/1 على نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ما يخدم مصالح الزمالك المصري – وصيف الموسم الماضي- بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تونغيث السنغالي في وقت سابق من مباريات اليوم الثلاثاء.

شهد الشوط الأول تفوق مولودية الجزائر بهدف دون رد سجله “بلال بنساحة” – لاعب الترجي السابق- بعد تصويبة ذكية من داخل منطقة الجزاء فور تلقيه تمريرة عرضية من الرواق الأيمن أرسلها “بلخير” من وضع الحركة.

وارتكب حارس مرمى الترجي “فاروق بن مصطفى” هفوة فادحة في تعامله من تسديدة بلال بنساحة، حيث كان يسهل التصدي لها، لكنه استهان بقوتها وحاول الامساك بها لتفلت منه وتمر داخل الشباك بشكل غريب عند الدقيقة 27.

لكن لاعب الوسط المتألق “عبد الرؤوف بن غيث” داوى الهفوة الفادحة التي ارتكبها بتسجيل هدف التعديل عند الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة من كوليبالي داخل صندوق العمليات.

ونقل بث مباشر الترجي ومولودية الجزائر على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة بين سبورت ماكس 4 الفرنسية.

وأقيمت مواجهة الترجي ومولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية 1962 بمدينة الشرافة، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس والجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما حقق انتصارًا صعبًا في الجولة الأولى على حساب تونغيث السنغالي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، قبل أن يتعادل مساء اليوم أمام مولودية الجزائر 1/1.

في المقابل، خطف مولودية الجزائر نقطة ثمينة بعدما فرض عليه التعادل السلبي على “الزمالك” بالجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

وإلتقى الترجي ومولودية الجزائر في دور المجموعات (الثمانية) من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2011، حيث تعادلا بنتيجة (1-1) في الجزائر، قبل أن يحقق الفريق التونسي فوزًا عريضًا في ملعبه بنتيجة (4-0)، وخطف المكشخة لقبه الثاني في المسابقة آنذاك.

..