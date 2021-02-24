عاجل | قطر تعتذر عن المشاركة في كوبا أميركا 2021

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2021 التي ستقام في مطلع يونيو المقبل والتي تحتضن منافساتها كولومبيا والأرجنتين.

وذكر الاتحاد القطري عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار جاء بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية التي تضم كل من كولومبيا المستضيف، بالإضافة إلى منتخبات البرازيل و بيرو وفنزويلا وأخيرًا الإكوادور.

يذكر أن النسخة الحالية للبطولة كان من المقرر أن تقام صيف العام الماضي إلا أن جائحة كورونا أثرت على نشاط كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية والعالم الأمر الذي استدعى تأجيل البطولة لتقام في صيف العام الحالي.

كان المنتخب القطري شارك في نسخة البطولة التي أقيمت في صيف عام 2019، وظهر فيها المنتخب القطري بمستوى متميز حاز خلالها على إشادة وتقدير أسرة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وتم دعوة العنابي لنسخة 2020 في ضوء ذلك.