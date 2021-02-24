بايرن ميونيخ يهزم لاتسيو في عقر داره برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه لاتسيو الإيطالي 4-1 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.



وسجّل للعملاق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9) والإنكليزي جمال موسيالا (24) ولوروي ساني (42) وفرانسيسكو أتشيربي (47 خطأ في مرمى فريقه) في حين وقّع الأرجنتيني خواكين كوريا (49) هدف "النسور" الوحيد.



ويتواجه الفريقان من جديد في مباراة العودة يوم 17 أذار/مارس المقبل على أرضية ملعب "أليانز أرينا".



وكشّر بايرن ميونيخ الألماني عن أنيابه وأثبت أنه لا يزال الرقم الصعب في القارة العجوز رغم بعض التعثر المحلي مؤخرا إن كان في الكأس أو الدوري، وذلك بفوزه على لاتسيو الإيطالي في معقله 4-1 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لأمجد الكؤوس الأوروبية.



ودخل حامل اللقب لقاءه مع فريق العاصمة الإيطالية الذي يتواجد في أحد الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000، على خلفية تعادل وهزيمة في الدوري المحلي أمام أرمينيا بيليفيلد (3-3) وإينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليضيف هاتين النتيجتين إلى تنازله عن لقب الكأس بخروجه من الدور الثاني على يد فريق من الدرجة الثانية.



لكن يبدو أن التوبيخ الذي وجهه رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه إلى بعض اللاعبين، لاسيما المعنيين بالشق الدفاعي الذي كلف الفريق 31 هدفا في 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري المحلي، أعطى ثماره الثلاثاء في العاصمة الإيطالية حيث حسم بايرن اللقاء في شوطه الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.



وقطع بايرن الذي يستضيف الإياب في 17 الشهر المقبل، بهذا الانتصار الكبير خارج ملعبه أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي، محافظا في الوقت ذاته على سجله الخالي من الهزائم في المسابقة القارية منذ إياب الدور ذاته لموسم 2018-2019 حين خسر أمام ليفربول الإنكليزي.



المصدر: بي إن سبورت