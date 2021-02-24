الامارات | إصابة ناكاجيما ضربة قوية لطموحات العين في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناكاجيما ضربة قوية لطموحات العين في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب فريق العين، الياباني ناكاجيما، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بصورة مؤقتة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال تداخل بينه وبين أحد لاعبي «الزعيم»، خلال الحصة التدريبية التي جرت، مساء أول من أمس، ضمن التحضيرات الخاصة بمواجهة الظفرة، مساء غد، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وأوضح العين في بيان، نشره أمس عبر «تويتر»، أن اللاعب الياباني سيخضع لفحوص طبية للتعرف إلى حجم الإصابة، وقال إن من المقرر أن يتم الكشف عن مدة غياب اللاعب على ضوء التقارير الطبية التي ستصدر لاحقاً.

وتشكّل إصابة ناكاجيما صدمة كبيرة لطموحات العين في المنافسة على لقب الدوري، إذ إن الوافد الجديد أسهم بشكل كبير في الفوزين الماضيين على الشارقة والفجيرة.

ويغيب أيضاً عن لقاء الظفرة، أحمد برمان للإصابة، ويحتل العين المركز الرابع بـ30 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الشارقة والجزيرة المتصدّرين.

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