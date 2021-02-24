الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

طلب لاعب من إدارة ناديه إعطاءه فرصة الظهور في المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه المهمة، وذلك لأن لديه سجلاً حافلاً بالأهداف في شباك منافسه.

ضغوط

يعيش المسؤول الكبير في أحد الأندية ضغوطاً نفسية كبيرة، بسبب انتقادات عنيفة تعرض لها من جمهور النادي، محملاً إياه مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

«تويتر»

نشر لاعب في أحد الأندية التي لعبت في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، صورة على «تويتر» ينتقد خلالها الحكم، قبل أن يقوم بإزالة الصورة بعدما تلقى تعليقات من متابعيه تحذره من إيقافه عن المشاركة في المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news