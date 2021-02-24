الامارات | 5 مشاهد تميز ديربي «المصير» للفجيرة وكلباء غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد تميز ديربي «المصير» للفجيرة وكلباء غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريقا الفجيرة وكلباء مباراة مهمة، وقد تكون نتيجتها «مصيرية» بالنظر إلى وضعية كلا الفريقين في ترتيب دوري الخليج العربي، إذ يحتل الفجيرة المركز الـ12 في القاع، وبات من الفرق المهددة بالهبوط، كون نقطة تفصله عن المركز قبل الأخير الذي يحتله عجمان، وخمس نقاط عن صاحب المركز الأخير حتا، قبل تسع مباريات من ختام الموسم.

في المقابل، سيكون الفوز بالنسبة لكلباء بمثابة القفزة المهمة إلى المنطقة الآمنة، حيث يحتل حالياً المركز التاسع بـ23 نقطة. وتعتبر المباراة، التي تقام غداً بالجولة 18 على ملعب الفجيرة، بمثابة الديربي بالنظر إلى قرب الناديين، والذي لا يتعدى خمسة كيلومترات.

وتميز المباراة خمسة مشاهد لافتة، على رأسها الرغبة الشديدة لكلا الفريقين في الفوز، وتعويض خسارة النقاط في الجولة الماضية، بعد خسارة الفجيرة من العين، وتعادل بطعم المرارة لكلباء أمام الوصل 4-4.

ويسعى، كذلك، الفجيرة إلى رد اعتبار الهزيمة ذهاباً 1-صفر، بجانب رغبته في الهروب من خطر القاع.

وستكون الأنظار مسلطة على لاعب الفجيرة كريستيان، الذي أسهم في خسارة فريقه ذهاباً، بعد أن ضيع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وسيكون الفوز خطوة مهمة لكلباء للابتعاد عن خطر القاع، خصوصاً أنه سيكون قد بلغ 26 نقطة، والتي تعتبر مهمة للبقاء، بجانب منح الفريق دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة.

وأخيراً، يسعى مدرب الفجيرة الجديد، التونسي البياوي لتحقيق الفوز الأول، بعد خسارته مباراته الأولى أمام العين.

المشاهد الـ5

- حاجة الفريقين الشديدة إلى الفوز.

- رغبة الفجيرة في رد اعتباره بهزيمة الذهاب.

- ثأر شخصي للاعب الفجيرة كريستيان.

- المباراة بوابة «الأمان» لكلباء.

- مدرب الفجيرة يطارد الفوز الأول.

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