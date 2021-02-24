الامارات | «فيفا» يشيد بشاشات الجماهير في الكأس وبتعامل الاتحاد مع «الجائحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يشيد بشاشات الجماهير في الكأس وبتعامل الاتحاد مع «الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الاتحاد الدولي (فيفا) بجهود ومبادرات اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تطوير اللعبة، وكذلك في التعامل المثالي مع جائحة كورونا. وأشاد في خطاب موجه إلى اتحاد الكرة، بالمبادرات التي شهدتها مباراتا نصف نهائي كأس رئيس الدولة، أول من أمس، والتنظيم المثالي والجيد، خصوصاً مبادرة وضع الشاشات العملاقة في الملعب، وإتاحة الفرصة للجماهير بالتفاعل مع أحداث المباراة، مؤكداً أن هذه المبادرة الفريدة من نوعها في المنطقة، تسهم في دمج مشاعر المشجعين، وإبراز عشقهم لفرقهم وهم في المنزل. وأكد الاتحاد الدولي وقوفه الدائم مع الاتحاد الإماراتي ودعمه لكل الأفكار والمبادرات التي تشجع على بث روح الحماسة بين اللاعبين والجماهير.

ونال تنظيم نصف النهائي إعجاب واستحسان المراقبين، من وسائل إعلام وأجهزة فنية وإدارية ولاعبي الأندية الأربعة والجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في تصدر وسم البطولة قائمة ترند الإمارات بعد أن حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في وقت قياسي، كذلك الحال لوسمَيْ (سوشيال الكأس) و(الكأس في بيتنا).

وخطفت مبادرة الشاشات، التي تقام للمرة الأولى في ملاعب الدولة أنظار الجميع، خصوصاً أنها سمحت للجماهير بالتعبير عن فرحتهم على الهواء مباشرة، وبتعليق ووصف معلقي القنوات الرياضية.

الشاشات العملاقة تقام للمرة الأولى في ملاعب الدولة.

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