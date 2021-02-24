الامارات | جنيفر برايدي تعلن التحدي في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر برايدي تعلن التحدي في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأميركية جنيفر برايدي، لاعبة التنس العالمية، التي أحرزت المركز الثاني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، عن عزمها السعي بكل جهدها للفوز في منافسات بطولة سوق دبي الحرّة المفتوحة للتنس، التي ستنطلق في السابع من مارس المقبل.

من جانبه، قال مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك، في بيان صحافي: «مقارنة بغيرها من كبار اللاعبات، تختصّ جنيفر برايدي حتى الآن بميزة عيش حياتها بعيداً عن الأضواء، ما يساعدها على الحفاظ على وقتها والتقليل من مصادر تشتيت انتباهها، ونعتقد أنه مع مواصلة مسيرة نجاحها على أعلى المستويات، ستضطر برايدي إلى التعامل مع تزايد الضغوط خارج ملعب التنس، تماماً كما تتعامل معه داخل الملعب».

وتنطلق بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 1000 نقطة يوم السابع من مارس المقبل.

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