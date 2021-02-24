الامارات | الريال يخشى «المصير الإسباني».. وسيتي لتجنب المفاجأة الألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يخشى «المصير الإسباني».. وسيتي لتجنب المفاجأة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد أبطال أوروبا، اليوم، مباراتين مهمتين، إذ يحل ريال مدريد ضيفاً على أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ16، بفريق يعاني غيابات بالجملة، أبرزهم كريم بنزيمة، وسيرجيو راموس. ويخشى الريال مصير الأندية الإسبانية، بعد خسارة برشلونة من سان جرمان 1-4، وإشبيلية من دورتموند 2-3.

في جانب آخر، يسعى سيتي لمواصلة عروضه القوية في إنجلترا، وتجنب المفاجأة الألمانية على أرض بروسيا مونشنغلادباخ الذي تصدر مجموعته بالأبطال.

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