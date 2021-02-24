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الامارات | الريال يخشى «المصير الإسباني».. وسيتي لتجنب المفاجأة الألمانية

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حميد نعمان- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد أبطال أوروبا، اليوم، مباراتين مهمتين، إذ يحل ضيفاً على أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ16، بفريق يعاني غيابات بالجملة، أبرزهم كريم بنزيمة، وسيرجيو راموس. ويخشى الريال مصير الأندية الإسبانية، بعد خسارة من سان جرمان 1-4، وإشبيلية من دورتموند 2-3.

في جانب آخر، يسعى سيتي لمواصلة عروضه القوية في إنجلترا، وتجنب المفاجأة الألمانية على أرض بروسيا مونشنغلادباخ الذي تصدر مجموعته بالأبطال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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