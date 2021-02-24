الامارات | فريق الإمارات في صدارة الطواف.. وبوجاتشر بطلاً للمرحلة الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات في صدارة الطواف.. وبوجاتشر بطلاً للمرحلة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشر، تألقه، وأحرز أمس لقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2021، التي جرت في مدينة العين.

وانتزع بوجاتشر لقب مرحلة «ستراتا»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 166 كلم في ثلاث ساعات و58 دقيقة و35 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً لفريق الإمارات ويحافظ على صدارة الفريق للطواف، الذي يشهد مشاركة نخبة الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم.

وجاء فوز بوجاتشر بعد منافسة قوية مع البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، وحامل لقب نسخة 2020، والذي حل ثانياً. وانحصرت المنافسة بين الثنائي خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت، والتي تعتبر أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، بعدما انفردا بالمقدمة في آخر 4 كيلومترات بالسباق، قبل أن يتمكن بوجاتشر من الضغط على منافسه وخطف المركز الأول في الـ200 متر الأخيرة.

وحل ثالثاً الكولومبي سيرجيو جارسيا دراج فريق إي إف إيديوكيشين بفارق 48 ثانية عن صاحب المركز الأول، فيما احتل الألماني إيمانويل بوشمان دراج فريق بورا المركز الرابع، وخامساً البلجيكي هارم فان هاوك دراج فريق لوتو سودال.

وبهذا يستمر بوجاتشر في الصدارة بسبع ساعات و58 دقيقة و30 ثانية، موسعاً الفارق إلى 43 ثانية مع أقرب ملاحقيه، البريطاني آدم ياتس، الذي خطف وصافة الترتيب العام من البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب، الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشر، بينما قفز إلى المركز الرابع الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وحصد بوجاتشر، بطل طواف فرنسا 2020، وأبرز المرشحين للقب، ثلاثة قمصان من أربعة في نهاية المرحلة الثالثة بعدما حافظ على القميص الأحمر لمتصدر الطواف، وخطف الأخضر للمتصدر بالنقاط من جواو ألميدا، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 22 نقطة عن ألميدا، فيما تراجع الإيطالي فيليبو غانا دراج فريق إينيوس للمركز الثالث بـ21 نقطة.

وحافظ كذلك على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، وخلفه جواو ألميدا، وثالثاً الأميركي نيلسون بوليس، فيما حافظ ألميدا على القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وشهد مراسم التتويج أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومدير عام بلدية العين علي خليفة القمزي، والرئيس التنفيذي لـ«ستراتا» إسماعيل علي عبدالله، والمدير الإداري في «نخيل» محمد القاسم، والكابتن طيار هاشم الهامشي من طيران أبوظبي.

وقال بوجاتشر في تصريح صحافي: أردنا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك، كان يوماً صعباً للغاية، وشعرت بنوع من التوتر في بعض الأوقات نتيجة المستويات المختلفة للمرحلة.

وأضاف: أسعى إلى مواصلة الأداء الجيد، ويجب علينا التركيز لأن المراحل الأربع المتبقية يمكن أن يحدث فيها أي شيء.

وكانت المرحلة الثالثة انطلقت من أمام ستراتا للتصنيع بالقرب من مطار العين الدولي مروراً بالعديد من المعالم والأماكن السياحية التي تميز مدينة العين، أبرزها حديقة الحيوانات، واستاد هزاع بن زايد، وجامعة العين القطارة، والهيلي، وقصر المويجعي، وواحة العين، والمبرزة الخضراء، حتى وصل السباق إلى أصعب التحديات بمرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت، إذ تعد تلك المرحلة الأصعب على الإطلاق في الطواف وتحسم إلى حد كبير النتيجة النهائية للطواف.

«نخيل» تستعد لاستضافة المرحلة السادسة

تستعد ثلاثة من أبرز مشاريع شركة «نخيل» الرئيسة بدبي، لمرحلة دبي (السادسة في طواف الإمارات) الجمعة، حيث تبدأ من مشروع «جزر ديرة»، مدينة «نخيل» الجديدة في ديرة الممتدة على مساحة 15.3 كلم على الواجهة البحرية، مروراً بمشروع «جزر جميرا»، وتنتهي في الأيقونة المعمارية «نخلة جميرا».

يشار إلى أن شركة «نخيل» ترعى القميص الأبيض في طواف الإمارات للسنة الثالثة على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل» عقيل كاظم، في تصريح صحافي: يعد طواف الإمارات منصة فريدة يمكن من خلالها عرض معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية الجميلة، فضلاً عن مشاريعها الأيقونية، ويسعدنا أن يمر ببعض أبرز مشاريعنا المشهورة خلال جولة دبي.

وستعمل شركة «نخيل» عن كثب مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومنظمي الطواف، وشركة RCS SPORT، بخصوص جميع الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة وإدارة الحركة المرورية للحدث. دبي - الإمارات اليوم

اليبهوني: فريق الإمارات سيكمل المشوار حتى اللقب

قال رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات مطر اليبهوني، إنه سعيد بالعروض التي يقدمها الفريق، وشدد في تصريح صحافي على أن «فريق الإمارات سيكمل المشوار حتى إحراز لقب الطواف».

وأضاف: فريق الإمارات ولد بطلاً بفضل الدعم والتشجيع الذي وجده، وبدعم الشركات الراعية، وبوجود دراجين وكادر فني، وبهذا الجهد نجحنا في الوصول بالفريق الشاب إلى أن يكون بين النخبة في العالم، ومنذ نهاية طواف فرنسا بدأنا العمل والتحضير لطواف الإمارات أول سباقات الموسم العالمي من أجل تحقيق أفضل النتائج، وهذا أقل شيء نقدمه للإمارات.

الترتيب العام للسباق

1- السلوفيني بوجاتشر (فريق الإمارات).

2- البريطاني آدم ياتس (إينيوس).

3- البرتغالي ألميدا (كويك ستيب).

4- الأسترالي هاربر (جامبو فيزما).

ترتيب المرحلة الثالثة

1- السلوفيني بوجاتشر (فريق الإمارات).

2- البريطاني آدم ياتس (إينيوس).

3- الكولومبي غارسيا (إيديوكيشين).

4- الألماني بوشمان ( بورا).

المرحلة الرابعة في ضيافة رأس الخيمة

تقام اليوم المرحلة الرابعة «المرجان» التي تنطلق بإمارة رأس الخيمة، وهي مرحلة سرعة، وتبلغ مسافتها 204 كلم، إذ من المقرر أن ينطلق السباق من جزيرة المرجان، مروراً بعدد من المعالم، وتتجه أيضا إلى إمارة أم القيوين على طول الطريق، حيث يبرز الطواف جزيرة السينية ومتحف أم القيوين الوطني وقرية الحمراء وأبراج جلفار ومانجروف رأس الخيمة، وقلعة ضاية، ومتحف رأس الخيمة.

- بوجاتشر حافظ على القميص الأحمر للمتصدر، وخطف الأخضر (النقاط)، بجانب الأبيض لأفضل دراج شاب.

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