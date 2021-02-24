شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى والمولودية يلعبان لصالح الزمالك.. تعرف على ترتيب المجموعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لعبا فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر لصالح الزمالك، حيث تعادل القريقان بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات الجولة الثانية، والتي أقيمت على ملعب "5 جويلية"، جاء هدف مولودية الجزائر عن طريق اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة (27) من عمر المباراة، بينما عاد عبد الرؤوف بن غيث بهدف للترجي في الدقيقة 60 منحهم التعادل في المواجهة ليقتنص لفريقه نقطة غالية.
وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى قبل تعادل اليوم ضد مولودية الجزائر اليوم.
بينما ارتقى مولودية الجزائر الى المركز الثاني بعد تعادله الإيجابي مع الترجى ليصعد بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية.
فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة فريق تونجيث السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك اليوم فى المباراة التي انتهت بنتيجة سلبية.