شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى والمولودية يلعبان لصالح الزمالك.. تعرف على ترتيب المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبا فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر لصالح الزمالك، حيث تعادل القريقان بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات الجولة الثانية، والتي أقيمت على ملعب "5 جويلية"، جاء هدف مولودية الجزائر عن طريق اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة (27) من عمر المباراة، بينما عاد عبد الرؤوف بن غيث بهدف للترجي في الدقيقة 60 منحهم التعادل في المواجهة ليقتنص لفريقه نقطة غالية.

تعادل الترجى والمولودية جاء فى صالح فريق الزمالك، الذى تعادل سلبيًا مع تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى قبل تعادل اليوم ضد مولودية الجزائر اليوم.