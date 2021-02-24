شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تنشر صورا من مباراة فريقها أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا لمباراة الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزانى في دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسقط النادى الأهلى أمام سيمبا التنزانى، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مكابا بالعاصمة التنزانية بهدف مقابل لا شىء بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خاليا من الهزائم لمدة 450 يوما .

وتعود آخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل للا شىء .

كما تعد هزيمة اليوم هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة أبطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد في دورى أبطال أفريقيا 2019.



محولة ياسر ابراهيم



حمدى فتحى



جونيور اجاى



بدر بانون



اليوديانج



كهربا



محاولة بواليا



عرضية هانى



كهربا (2)



والتر بواليا



محمود وحيد



بواليا



محمد هانى



حمدى فتحى (2)



ياسر واجاى



اكرم توفيق و اليو ديانج