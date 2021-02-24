شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 23 - 2 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك من زيارة شباك منافسيهم في المباريات التي أقيمت اليوم الثلاثاء 23 - 2 - 2021، في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا بجانب مباراة وحيدة في كاس مصر بين المقاصة وأشمون.

وخسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

سجل هدف سيمبا ميكويسوني فى الدقيقة 31 عبر تصويبة قوية، وقد الأهلي عرض متواضع على مدار الـ90 ولم ينشط إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تكن كافية للفوز أو إدراك التعادل.

كما تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره تونجيث السنغالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على إستاد اب ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ليهدر الفارس الأبيض فوزًا سهلاً على مضيفه الذى ظهر بمستوى متواضع.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى فى المقدمة بثلاث نقاط، والزمالك فى المركز الثانى بنقطتين، ومولودية الجزائر فى المركز الثالث برصيد نقطة، وتونجيث السنغالى فى المركز الأخير بنقطة.

وفي منافسة أخرى على الصعيد المحلي، حجز فريق مصر المقاصة، مقعده بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر وذلك بعد تغلبه على فريق أشمون بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السكة الحديد بدور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الفيوم بهدفين نظيفين سجلهما مفتاح طقطق لاعب المقاصة، في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن يعود للتسجيل من جديد في الدقيقة 38.