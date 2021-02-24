7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

الأهلي يغادر تنزانيا في رحلة العودة للقاهرة بعد الخسارة من سيمبا

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد ‏مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز بطل تنزانيا بهدف نظيف.

الزمالك يبدأ الاستعداد لرحلة العودة من السنغال بعد التعادل مع تونجيث

تبدأ بعثة فريق الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، التجهيز لرحلة العودة من السنغال إلى القاهرة، عقب تحقيق فريق الكرة الأول التعادل السلبى مع تونجيث السنغالى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.