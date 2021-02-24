شكرا لقرائتكم خبر عن جلال أحمد حكما لمباراة أسوان وسوهاج فى دور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن أسماء طاقم حكام مباراة أسوان وسوهاج المقرر لها غداً الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر، وجاءت كالتالي: جلال أحمد حكم ساحة يعاونه وائل فاروق ومحمد صلاح العايدي ومحمد عبد العزيز حكما رابعا.

وأعلن نادي أسوان سلبية نتائج مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق باستثناء محمد إبراهيم (حموا) حارس المرمى الناشئ، والذى ثبت إصابته بكورونا، وذلك في إطار استعدادات أسوان لمباراة سوهاج في دور الـ 32 بكأس مصر والتى تقام غداً الأربعاء، حيث يأمل أبناء الجنوب في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في أخر مباراتين بالدوري العام أمام المقاولون العرب ثم الاتحاد السكندري.

وخاض فريق أسوان مرانه الأخير في معسكره المقام بالقاهرة استعداداً للقاء المرتقب، حيث حذر علاء عبد العال المدير الفني للفريق، اللاعبين، من مفاجآت الكأس خاصة بعد خروج المقاولون والانتاج على يد بتروجت وكوكاكولا عقب الخسارة في نفس الدور.

وأكد علاء عبد العال لمدير الفني لفريق أسوان، أن مباراة سوهاج المرتقبة لأبناء الجنوب في كأس مصر لن تكون سهلة، وتحتاج إلى الواقعية في التعامل، وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": نستعد لمواجهة سوهاج وهو نادي له اسم في الصعيد، وأسوان هو الزعيم الأكبر للصعيد، ونواجه أزمة أننا لاعبنا الاتحاد ونواجه سوهاج بعد 3 أيام وبعد مباراة سوهاج مباراة مهمة أخرى أمام البنك الأهلي، ويجب أن يكون هناك موازنة بين اللاعبين حتى لا يحدث إجهاد، ولذلك هي مباراة صعبة ويهمنا تحقيق الفوز، وشاهدنا مفاجأتي بتروجت وكوكاكولا بالفوز على المقاولون والإنتاج.

أضاف: أتعصب من أمرين فقط، أداء سيئ من اللاعبين أو ظلم واقع علينا من التحكيم، والتحكيم الآن بعد وجود الفار حقق العدالة إلى حد كبير جداً وهذا شعرنا به في مباراة الاتحاد بعد الهدف الذى سجلوه فينا بعد لمسة اليد لولا تدخل الفار، وحكامنا بخير.

وعن عودة للدوري الممتاز قال عبد العال: "تغيبت عن الدوري الممتاز لمدة موسم ونصف بعدما تركت الداخلية، وقبلت مهمة تدريب بتروجت وأنقذته من الهبوط للقسم الثالث ولكن سيراميكا صعد على حسابنا للممتاز بفارق نقطة واحدة، ولكن فوجئت بأنهم وجهوا إلى الشكر بعد 4 تعادلات، ثم تحدث معي مسئولو أسوان لأعود من جديد إلى الدوري".

أضاف: "نادي أسوان جماهيري وله معزة خاصة، أصولي أسوانية والأمور كانت صعبة عندما استلمت الفريق بعدما تلقى 4 هزائم متتالية، عندما توليت المسئولية اللاعبين كانوا في حالة إحباط وفاقدين الثقة، وبدأن العمل على ذلك وكان يهمني كسر مسلسل الهزائم وإعادة الثقة للاعبين وإعادة توظيفهم وقد كان".

وواصل: "البداية كانت أمام المحلة في المحلة وحصلنا على نقطة، ومباراة الزمالك كانت التالية وخشيت جداً منها أن تعود معها سلسلة الهزائم ولكننا حصدنا نقطة أيضاً، وأمام سيراميكا والانتاج كنا نتقدم والفريقين تعادلوا معنا في آخر الدقائق حتى واجهنا المقاولون ثم الاتحاد وحصدنا الثلاث نقاط بأداء جيد".

وأكمل: "شخصية أسوان بدأت تظهر واللاعبين استعادوا الثقة، ولسنا أقل من أي فريق، وأتمنى أن تستمر هذه الصحوة خاصة أن الدوري صعب جداً، وعندما أرى الأنية تحت أسوان أشعر بالقلق فهي أندية كبيرة ولها باع كبير، جماهير أسوان ملتفة حول الفريق وتلقيت تليفونات من أشخاص لا أعرفهم من أسوان وهم سعداء جداً بالنتائج".