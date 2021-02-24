شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: الإسماعيلى أعطى للمنتخب كثيرا وعودته لمكانته مصلحة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة ، أسطورة النادى الإسماعيلى، أن عودة نادى الدراويش لمكانته الطبيعية فى القمة تعتبر مصلحة عامة، لأن الجماهير لا تتحمل الوضع الموجود به النادى حاليا.

وقال على أبو جريشة فى تصريحات تليفزيونية: "الضغط الجماهيرى موجود دائما حتى على الأجيال السابقة، ومشكلة الإسماعيلى الحالية أننا نبيع اللاعبين المميزين منذ 5 سنوات ونشترى لاعبين أقل من قيمة النادى بسبب قيمة الصفقات، وتم بيع عدد من اللاعبين بشكل عشوائى، وممكن يكون فى مركز واحد".

وأضاف أبو جريشة: "عقود اللاعبين أصبحت بأرقام فلكية والأندية الشعبية مثل الإسماعيلى لا تستطيع منافسة أندية الشركات، ولا بد من تقنين عقود اللاعبين".

وأوضح أبو جريشة: "الإسماعيلى عنده مشكلتين الأولى ماليا لأن التسويق والبث أقل بكتير من الأهلى والزمالك وده لا يصح، ولا يوجد أى موارد التى لا يمتلكها الإسماعيلى مثل باقى الأندية، والثانية كانت أن مجلس الإدارة لا يضم أى فنى يساعد على عودة الفريق

وتابع نجم الإسماعيلى السابق: "عودة النادى الإسماعيلى إلى مكانته الطبيعية مصلحة عامة، والجماهير تتعشم خيرا فى الإسماعيلى ولهذا أعتبر عودته للقمة مصلحة عامة، والإسماعيلى أكثر ناد بعد الأهلى والزمالك أعطى لاعبين للمنتخب الوطنى".

وأضاف على أبو جريشة: "الإسماعيلى لعب 4 مباريات فى 11 يوما مع الكثير من الغيابات للإصابة والإيقاف والتوفيق خذل الدراويش فى أكثر من مباراة وآخرها أمام الزمالك وإنبى".