شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: الحكم أغفل عن طرد لاعب تونجيث أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولى الغانى دانيال لاريا صاحب الـ34 عاما، حاصل على الشارة 2014 تغاضى عن طرد لاعب تونجيث خلال إدارته لمواجهة بطل السنغالى والزمالك التى أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وقال عقل، فى الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الحكم الغانى تمتع بلياقة بدنية جيدة وبذل جهدا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة ساعده كثيرا فى تقدير الأخطاء الفنية، وإن كان هناك تحفظ على العقوبات الإدارية خلال فعاليات اللقاء.

وأشار عقل إلى أن الحكم الغانى تنقصه خبرة إدارة مثل هذه المباريات، حيث كان شعاره فى إدارة اللقاء "الصلح خير" مكتفيا بمبدأ "التحذيرات الشفوية"، وهذا مخالف للقانون، وكانت الدقيقة 54 من عمر اللقاء شهدت المخالفة الأهم والأكثر إثارة عندما تغاضى الحكم عن طرد اللاعب بول فاليرى ياسين طبقا للقانون، بعدما لعب بقوة زائدة مع محمد عبد الغنى لاعب الزمالك، ولم يتدخل الحكم رغم أنه كانت لديه زاوية رؤية مناسبة جدا، فى الوقت الذى سمح باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة طبقا للقانون أكثر مرة خلال فعاليات اللقاء.

وأكد الخبير التحكيمى أن الحكام المساعدين بول كودزو، باتريك بابالا ظهرا بيقظة وتمركز جيد فعاليات اللقاء وسمحا باستمرار فى أكثر من هجمة مؤثرة خلال المباراة التى شهدت 3 حالات تسلل، وتعاونا مع الحكم فى الأخطاء القريبة منهما من خلال التواصل عبر "الكومينكيشن سيستم" طبقا للقانون.

وعن الحكم الرابع قال عقل إنه تعاون مع الحكم فى إدارة المباراة طبقا للقانون، وأدى مهامه بشكل جيد وسيطرة على المنطقة الفنية، وأشار فى النهاية إلى أن أزمة التحكيم الأفريقى أنه يفتقد للشجاعة فى اتخاذ القرارات المصيرية، خاصة داخل منطقة الجزاء، وفيما يخص تقدير العقوبات الانضباطية والفرق بين التهور والإهمال والقوة زائدة.