شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتفى بتخطى لاعبه محمد صادق حاجز 100 مباراة مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى محمد صادق، جناح وصانع ألعاب النادى الإسماعيلى، حاجز الـ 100 مباراة مع الفريق بعد انضمامه فى فترة الانتقالات الصيفية فى موسم 2017 قادما من نادى القناة، حيث خاض اللاعب 102 مباراة بواقع 6249 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع 11 هدفًا.

ووفقا للحساب الرسمى للدراويش، عبر انستجرام، لعب صادق 81 مباراة فى بطولة الدورى العام، بواقع 5106 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع 9 أهداف، وفى بطولة كأس مصر لعب 6 مباريات بواقع 290 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين، كما لعب 9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا بواقع 631 دقيقة، ولعب 6 مباريات بواقع 222 دقيقة فى البطولة العربية.





من ناحية أخرى، كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، النادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 24 مليون جنيه لنادى النجوم خلال 30 يوما لتفادى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، حال انتهاء هذه المدة دون سداد قيمة الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى نادي الإسماعيلي يخطره فيه بخصم 3 نقاط خلال ثلاثين يوما فى حال عدم تطبيق قرار المحكمة الرياضية وسداد المستحقات الخاصة بنادى النجوم فى اللاعب إبراهيم حسن الذى قام الاسماعيلى ببيعه للزمالك دون سداد المستحقات الخاصة بالنجوم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ونجح مجدى المتناوى، محامى نادى النجوم، فى الحصول علي حكم لصالح نادى النجوم ومطالبة الاسماعيلي بسداد 24 مليون جنيه لصالح النادى.