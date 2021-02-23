شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالي يلوم على باتشيكو بسبب أحمد فتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لام المعلق التونسي عصام الشوالي، على البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك على استبدال أحمد فتوح بعبدالله جمعة خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الفريق أمام تونجيث السنغالي، بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشوالي خلال تعليقه على المباراة: «أود دائماً أن أقول الحق، والحق هو استمرار أحمد فتوح وليس خروجه من الملعب».

وأوضح: «أحمد أبوالفتوح كان مصدر خطورة الزمالك وظهر اللاعب جاهز فنياً وبدنياً وعبدالله جمعة لم يحدث أي جديد».

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي بمنافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.