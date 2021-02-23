شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالشافي» يختتم برنامجه التأهيلي بزيادة الأحمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي بالمرحلة الأخيرة، التي يؤديها لتخليصه من الام الركبة.

وتعرض عبدالشافي، للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ابعده عن المشاركة مع الزمالك في المباريات الأخيرة.

وتتضمن المرحلة الأخيرة، زيادة معدلات الاحمال، للإرتقاء بالمستوي البدني وتقوية عضلات الركبة، تمهيداً لإنتظامه في التدريبات الجماعية.