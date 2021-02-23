شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك في طريقها إلي المطار لمغادرة السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقبت بعثة الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، حقائبها استعداداً للعودة الي القاهرة عائدة من السنغال.

وتواجدت بعثة الزمالك، في السنغال لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، ضمن الجولة الثانية لمباريات دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويستعد أتوبيس اللاعبين، للتحرك في طريقه إلي المطار، لإستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل اللاعبين إلي القاهرة، في رحلة طيران تستغرق أكثر من سبع ساعات.