شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بعثة الأهلي للقاهرة بعد السقوط أمام سيمبا في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت عصر اليوم على استاد مكابا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكانت البعثة قد غادرت استاد مكابا عقب نهاية مباراة سيمبا التنزاني مباشرة، وتوجهت إلى مطار دار السلام في طريق عودتها إلى القاهرة التى من المتفرض وصولها صباح الأربعاء للأراضي المصرية. وأغلق الجهاز الفني ملف مواجهة سيمبا التي أقيمت في تنزانيا وسط أجواء استثنائية، من بينها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني، أن الأهلي قادر على حسم الصعود إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن مشوار دور المجموعات مضى منه لقاءان فقط وما زال متبقيا 4 مباريات.
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