شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ في استخراج تأشيرات الدخول إلي تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الإداري، للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في استخراج التأشيرات الخاصة بدخول لاعبي الفريق والجهاز الفني الي تونس.

وبدأ احمد زاهر، المدير الإداري للزمالك، والمتواجد حالياً في القاهرة، في اعداد كشف مجمع، بأفراد الجهاز الفني، واللاعبين المقيدين افريقيا، لإرساله " الأربعاء "، الي السفارة التونسية في القاهرة.

ويسعي زاهر، لإنهاء التأشيرات في اسرع وقت لتفادي حل أي مشكلة تواجه أي لاعب.

وتأتي الخطوة التالية للكشف المجمع الذي سيتم ارساله للسفارة التونسية، بإرسال جميع جوازات السفر الخاصة بافراد البعثة، الي مقر السفارة التونسية في القاهرة، فور عودة البعثة من السنغال.

ويواجه الزمالك، الترجي التونسي، في ثالث جولات دوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الافريقي، والمقررة في السادس من مارس المقبل.