شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، منح اللاعبين، راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة.

وتعود بعثة الفريق من السنغال «الأربعاء»، بعد خوض مباراة تونجيث، التي جرت «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويأتي قرار باتشيكو، لمنح اللاعبين قسط من الراحة لإلتقاط انفاسهم، بعد المجهود الشاق، الذي بذلوه في رحلة السنغال.