شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل الترجي مع المولودية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنعشت نتيجة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر أمال فريق الكرة بنادي الزمالك في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2019-2020.

وتعادل مولودية الجزائر بملعبه أمام الترجي التونسي بهدف لكل منهما في لقاء الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي حقق خلاله الزمالك التعادل سلبياً أمام تونجيث السنغالي.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

واستمر الترجي التونسي في قمة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وجاء مولودية الجزائر في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك ولكل منهما نقطتين.

ويتذيل تونجيث المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويلعب الزمالك أمام الترجي التونسي في رادس بالجولة المقبلة من منافسات المجموعة، بينما يحل مولودية الجزائر ضيفاً على تونجيث في السنغال.