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مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يتعادل مع مولودية الجزائر ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، بملعب الأخير، بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

تقدم لأصحاب الأرض بلال بن ساحة في الدقيقة 27 ورد الترجي بالتعادل في الدقيقة 60 عن طريق عبدالرؤوف بن غيث.

وتضم مجموعة الترجي والمولودية كلًّا من الزمالك المصري وتونجيت السنغالي.

وتعادل الزمالك أمام تونجيت بالسنغال مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

واستمر الترجي في صدارة المجموعة بعد هذا التعادل برصيد 4 نقاط، بينما رفع المولودية رصيده للنقطة الثانية في المركز الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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