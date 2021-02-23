شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يتعادل مع مولودية الجزائر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، بملعب الأخير، بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

تقدم لأصحاب الأرض بلال بن ساحة في الدقيقة 27 ورد الترجي بالتعادل في الدقيقة 60 عن طريق عبدالرؤوف بن غيث.

وتضم مجموعة الترجي والمولودية كلًّا من الزمالك المصري وتونجيت السنغالي.

وتعادل الزمالك أمام تونجيت بالسنغال مساء اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

واستمر الترجي في صدارة المجموعة بعد هذا التعادل برصيد 4 نقاط، بينما رفع المولودية رصيده للنقطة الثانية في المركز الثاني.