شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام: «جنش» قدم مباراة متميزة ومشاركته أمر طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بالمستوي الذي ظهر عليه محمود جنش، حارس مرمي الفريق، امام فريق تونجيث السنغالي.

وتعادل الزمالك، مع تونجيث، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وقال عبدالسلام، ان جنش، قدم مباراة متميزة امام فريق تونجيث، ونجح في التعامل مع كل الاختبارات التي تعرض لها ببراعة واقتدار.

وأضاف عبدالسلام، ان مشاركة جنش، أو ابوجبل، أو عواد، امر طبيعي، ويعود للرؤية الجهاز الفني، مؤكداً على ان الحراس الثلاثة اللذين سافرو إلى السنغال، جميعهم في نفس المستوي ونفس الكفاءة.