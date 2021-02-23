شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعلق علي أزمة طائرة الزمالك ويوجه رساله للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والصادر بحقه قرار بالإيقاف من وزير الرياضة اعتذار باسمه وباسممجلس إدارة النادي وباسم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك العريق وباسم الملايين من جماهير الزمالك لدولة موريتانيا الشقيقة حكومة وشعبا اعتذارًا عن الأكاذيب التى ترددت موخرا بشأن دولة موريتانيا حول أزمة الطائرة الخاصة

ووصف منصور، اللجنة المؤقتة بانها لجنة محتله للنادي دون سند أو قانون او شرعية او لائحة وقال مرتضي عبر صفحته الشخصية: ان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الموقتةعصام سالم ارجع سبب «مرمطة«الفريق الأول لناديالزمالك في الأجواء والمطارات أكثر من عشر ساعات هو الإدعاء بوجود حرب اهلية في دولة موريتانيا الشقيقة وذلك بدلًا من الاعتراف بالفشلمن جانب اللجنة التى عينته والرحيل من النادي فورًا الذي اهانوا اسمة قبل ان يهينوا دولة ومن المؤسف ان تذاع هذه الاكاذيب في قناةالزمالك

ووجه منصور، رساله لجمهور الزمالك قائلاً: «لا تحزن ياجمهور الزمالك واعذر لاعبيك فلأول مره في تاريخ أندية العالم نادي ليس به مجلس ولارئيس ولا لائحة ولا مدير تنفيذي أو مالي أو قانوني نادي دمروا له فرعه النهري نادي بلا أموال نادي يحطموا له كل فرقه الرياضية ومع ذلكالفريق يحقق نتاؤج إيجابية«.