شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب ملخص لمباريات الترجي في الدوري التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق، الحصول على ملخص لجميع مباريات فريق الترجي الأخيرة.

ويلتقي الزمالك، مع الترجي، في تونس، في شهر مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لدوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

وشدد باتشيكو، على ضرورة الحصول على جميع مباريات الترجي الأخيرة، في الدوري التونسي، بخلاف مباراتيه امام تونجيث السنغالي، ومولودية الجزائر.

ويرغب باتشيكو، في الوقوف على نقاط الضعف والقوة في الترجي، استعداداً للمواجهة المقبلة.