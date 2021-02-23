شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة في تاريخه.. الزمالك بلا إنتصار في أول جولتين ‏لمجموعات دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الزمالك أمام مضيفه تونجيت السنغالي، بالجولة الثانية لمنافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في مجموعات دوري الأبطال في النسخة الحالية بالتعادل في القاهرة أمام مولودية الجزائر، قبل أن يحقق التعادل الثاني في لقاء الجولة الثانية اليوم الثلاثاء.

وتُعتبر هذه هي المرة الرابعة في تاريخ مشاركات الزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا التي يعجز خلالها الفريق عن تحقيق أي انتصار خلال أول جولتين.

المرة الأولى كانت في نسخة 2005 بالتعادل في كوت ديفوار أمام أسيك بنتيجة 1-1، كذلك في مواجهة النجم الساحلي التونسي بالقاهرة.

في نسخة 2012 يخسر الزمالك أولى مباراتيه بالمجموعات بنتيجة 3/2 أمام تشيلسي الغاني وعلى مواطنه الأهلي بهدف دون رد.

نسخة 2013 تشهد تغير الزمالك في أول جولتين بتعادل أمام الأهلي بنتيجة 1/1، ثم خسارة من ليوبارز الكونغولي بهدف نظيف.

ويكرر الزمالك المشهد للمرة الرابعة في النسخة الجارية وبعد 8 أعوام، بتعادلين أمام المولودية وتونجيت وغياب الفوز.

ولم ينجح الزمالك خلال المرات الثلاث سالفة الذكر في 2005 و2012 و 2013 في تجاوز مرحلة المجموعات.