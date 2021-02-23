شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة علي حل لجنة الزمالك بعد بطلان اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي قرار اللجنة الاوليمبية ومركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التى اقرها مجلس الادارة السابق برئاسة المستشار مرتضي منصور وباعتماد الجمعية العمومية أن نادي الزمالك لن يتاثر بهذا القرار.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة للمصري اليوم : اللجنة الثلاثية الموقتة برئاسة عماد عبد العزيز المكلفة بتسيير اعمال النادي مستمره في منصبها.

وفي تعليقه علي الشق بطلان ما ترتيب علي اللائحة بعد بطلانها قال اشرف صبحي: اللجنة الثلاثية تم تعينها اثناء العمل باللائحة. وموقفها قانوني وستستمر دون اي تغيير حفاظًا علي استقرار نادي الزمالك الذي لن يتحمل حل اللجنة او تعيين مجلس معين جديد.

وشدد وزير الرياضة علي ان اللجنة مستمرة في عملها دون اي تغيير حتي بعد بطلان اللائحة.