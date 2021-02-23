شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم على: التعادل في السنغال خطوة مهمة نحو التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن لاعبيه كانوا يستحقون الفوز على تونجيث وحصد النقاط الثلاث.

وتعادل الزمالك، مع تونجيث، بدون أهداف، في المباراة التي جرت «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وشدد عبدالحليم، على أن التعادل خارج الأرض، يعد نتيجة طيبة، خصوصاً أنه جاء أمام فريق قوي ومنظم ويجيد اللعب على أرضه.

وأضاف عبدالحليم أن حصد نقطة من السنغال يعد خطوة إيجابية في طريق حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي.