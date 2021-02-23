شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدي يعود للإسماعيلي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى عبدالرحمن مجدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وأعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي أن مجدي، سيبدأ في الانتظام في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محمد طه مهنا، طبيب الفريق، إن مجدي سيكون بمقدوره اللحاق بمباراة الأهلي، المقررة يوم 10 من مارس المقبل، والتي ستجري على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري.