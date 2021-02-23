شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجري تعديلات علي الخطة والتشكيل أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإتحاد السكندري، اجراء بعض التغييرات على الخطة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة المقبلة.

ويلتقي الإتحاد مع وادي دجلة «الخميس»، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري، والتي ستجري على ارض ستاد الإسكندرية.

واستقر العميد، على إعادة عمار حمدي، للعب خلف رؤوس الحربة، من اجل الاستفادة من قدراته الخاصة في الاختراقات.

ووضح من التدريبات الأخيرة، ان حسام حسن، سيلعب المباراة برأسي حربة، وليس برأس حربة واحد، لرغبته في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة، ووقف نزيف النقاط الذي تعرض له الفريق في اخر ثلاث مباريات.