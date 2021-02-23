شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائي للاعبي المصري استعداداً لمواجهة «سيراميكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب مرانه اليومي استعدادًأ لمباراته المؤجلة من الجولة التاسعة والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر اقامتها «الجمعة»، على استاد الجيش ببرج العرب.

وأدت المجموعة الأساسية، التي شاركت في مباراة سموحه التي جرت «الإثنين» مرانا خفيفا، وخضعوا لعدة جلسات تأهيل وللاستشفاء، فيما أدى باقي اللاعبين مرانًا قويًا اشتمل على عدد من الوحدات الفنية والبدنية.