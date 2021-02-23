شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حصول محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثيرت قضية حصول محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وقائد ليفربول liverpool ، على الجنسية الإنجليزية من جديد خلال الفترة القليلة الماضية. صلاح أحد أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية خاصة بعد انضمامه من فريق روما الإيطالي منذ 4 سنوات نظرا لما قدمه صلاح من مباريات قوية ومميزة خلقت له شهرة واسعة داخل الدوري الإنجليزي بشكل عام وجماهير ليفربول بصفة خاصة.

ووفقا لما نشره موقع البيان، فإن الصحفي مات إديسون، المنتمى لموقع صحيفة ليفربول إيكو، يكشف فيه موقع النجم المصري محمد صلاح mohamed salah في قضية حصوله على الجنسية الإنجليزية. وقال إن مو صلاح mo salah لم يغادر الأراضي الإنجليزية أكثر من 450 يوما على مدار 5 سنوات ولكن في نفس الوقت مو صلاح ليس بحاجة للحصول عليها.

وعن حصول نجلة صلاح على الجنسية الإنجليزية، أضاف أن «مكة» تمتلك الجنسية الإنجليزية نظرا لأنها ولدت داخل إنجلترا. ومن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الجنسية الإنجليزية، أن يكون الشخص متحدثًا قويًّا للغة الإنجليزية، فضلا عن خلو سجله الجنائي من الجرائم، وأن يكون قضى أكثر من 450 يومًا خارج إنجلترا آخر خمس سنوات.

رياض محرز وصلاح - صورة أرشيفية

صلاح يلتقط سليفي مع جماهير ليفربول - صورة أرشيفية

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و لايبزيج في دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

تفاصيل حصول محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية

وكان فيليبي لويس، لاعب فلامنجو الحالي ومدافع تشيلسي السابق، كشف عن السبب الرئيسي الذي دفع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول للرحيل عن تشيلسي موسم 2015.

وقال لويس، وفقا لما نشره موقع ديلي ميل، إن محمد صلاح كان يتدرب داخل صفوف فريق تشيلسي بقوة كبيرة لدرجة أنني كنت أشعر أنه يستحق اللعب باستمرار خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

وتزامل لويس وصلاح في صفوف تشيلسي في عام 2014 الذي ارتدى فيه صلاح قميص تشيلسي دون أن يحقق النجاح الذي حققه مع أي فريق لعب له في رحلته الاحترافية خاصة ليفربول الذي أصبح النجم أسطورة داخل قلعة الأنفليد.

وكشف النجم البرازيلي، خلال تصريحاته، أن صلاح كان يتدرب مع تشيلسي مثل ميسي كان يتمتع بمهارة عالية وسرعات فائقة والدليل على ذلك تألقه مع فريقه الحالي ليفربول. وأكد أنه عقب انتقال صلاح لصفوف فيورنتينا الإيطالي تاركا تشيلسي وجه للنجم المصري سؤالا: لماذا تركت البلوز؟ ليرد محمد صلاح: إنني أريد اللعب بشكل أكثر.

كان بركان الغضب قد انفجر داخل قلوب جماهير ليفربول الإنجليزي عقب الخسارة أمام إيفرتون، مساء السبت الماضي، داخل معقل الريدز «الأنفيلد» بهدفين نظيفين. وأجمع عدد كبير من الجماهير الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي، على رحيل الخط الهجومي للفريق باستثناء محمد صلاح، الذي يعد بعيدا عن دائرة الهجوم من قبل جماهير ليفربول.