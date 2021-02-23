شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لقمة أتلتيكو مدريد وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ونظيره توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيلة الفريقين اللتين ستخوضان المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد كالتالي:

أوبلاك، يورينتي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كوريا، كوكي، ساول، ليمار، جواو فيلكس، لويس سواريز.

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

ميندي - روديجر - كريستينسن - أزبيلكويتا - ألونسو - جورجينهو - كوفاسيتش - أودوي - ماونت فيرنر - جيرو.