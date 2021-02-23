شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لبايرن ميونخ أمام لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، وسيمونى إنزاجى، مدرب لاتسيو الإيطالى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكلاس زوليه، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميش، ليروي ساني، كينجسلي كومان، موسيالا

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي