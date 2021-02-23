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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي ثالث هدافي دوري ابطال اوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لفريقه بايرن ميونيخ الألماني في شباك لاتسيو الايطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وسجل البولندي هدفه في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة على ملعب الأولمبيكو معقل فريق العاصمة الإيطالية.
وبهذا الهدف يصبح ليفاندوفسكي ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.
ووصل ليفا للهدف رقم 72 ويأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ119 هدفًا ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ134 هدفًا.
يذكر ان الشوط الاول من اللقاء انتهى 0 - 3 للبايرن باهداف ليفا وموسييلا وساني.