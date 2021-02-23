ليفاندوفسكي ثالث هدافي دوري ابطال اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

افتتح روبرت ​ليفاندوفسكي​ التسجيل لفريقه ​بايرن ميونيخ​ الألماني في شباك ​لاتسيو​ الايطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وسجل البولندي هدفه في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة على ملعب الأولمبيكو معقل فريق العاصمة الإيطالية.

وبهذا الهدف يصبح ليفاندوفسكي ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفا للهدف رقم 72 ويأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ119 هدفًا ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ134 هدفًا.

يذكر ان الشوط الاول من اللقاء انتهى 0 - 3 للبايرن باهداف ليفا وموسييلا وساني.