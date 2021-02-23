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ليفاندوفسكي ثالث هدافي دوري ابطال اوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

افتتح روبرت ​ليفاندوفسكي​ التسجيل لفريقه ​بايرن ميونيخ​ الألماني في شباك ​لاتسيو​ الايطالي ضمن منافسات .

وسجل البولندي هدفه في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة على ملعب الأولمبيكو معقل فريق العاصمة الإيطالية.

وبهذا الهدف يصبح ليفاندوفسكي ثالث أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفا للهدف رقم 72 ويأتي ليونيل في المركز الثاني بـ119 هدفًا ويعتلي البرتغالي القائمة بـ134 هدفًا.

يذكر ان الشوط الاول من اللقاء انتهى 0 - 3 للبايرن باهداف ليفا وموسييلا وساني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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